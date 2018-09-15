Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırşehir Mucur ilçesine bağlı Tepesidelik köyündeki özel bir şirkete ait tuz ocağında hazırlanan patlayıcı madde henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre Afgan uyruklu 3 işçi yaralandı. Patlamada işçiler Cihan Cihat (33) ile Afganistan uyruklu Nurullah Sahel (23) ve Halim Jander yaralandı. Yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AA muhabirine, işçilerin işveren tarafından temin edilen malzemelerle patlayıcı madde yapmaya çalıştıkları esnada patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Akın, "Tepesidelik köyündeki tuz madeninde işçiler tuz çıkarmak amacıyla işveren tarafından temin edilen malzemelerle patlayıcı madde yapmaya çalıştıkları esnada patlama meydana geliyor. Patlamada 2'si Afganistan uyruklu olmak üzere 3 işçi yaralanıyor. İşletmenin patlatma ruhsatı bulunuyor" dedi.