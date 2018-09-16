Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Demetevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası alan hükümlü İhsan Erden (35), cezaevinden kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği hükümlüyü yakalamak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda hükümlünün Demetevler Mahallesi 53025 sokakta olduğu saptandı. Polis adrese baskın düzenleyerek hükümlüyü yakaladı. Hükümlü emniyete getirilip işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.