Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ankara Caddesi Karşıyaka yol ayrımında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Taştan (34) yönetimindeki 35 UIV 84 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle araçlar yavaşlarken bu sırada arkadan gelen Erkan E.'nin kullandığı 35 GA 3660 plakalı cip, aynı istikamete seyreden Selman Uysal'ın kullandığı 35 GB 2751 plakalı kamyona ve Şevket Avcı yönetimindeki 34 EJ 136 plakalı otomobile çarptı. Kazada Salih Sızı (27) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Fırat Taştan, Emre ve Hakan Yılmaz (21) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Taştan ile henüz ismi belirlenemeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yol kaza nedeniyle kapanırken, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

