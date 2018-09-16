Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla  teröristlerden temizlenen ve kavuştuğu huzurla sosyal yaşam başta olmak üzere her  alanda canlanmanın yaşandığı Şırnak'ta son bir yılda açık alanda düğün yapmak  için güvenlik güçlerine 5 bin 192 başvuru yapıldı.Sadece şehir merkezi değil, daha önce güvenlik gerekçesiyle düğün ve  benzeri kutlamaların yapılamadığı kırsaldaki birçok yerde Türk Silahlı  Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı mücadelesi sayesinde terörden temizlenerek artık  düğünlere ve sosyal aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Bu düğünlerden biri de  Kato Dağı eteklerindeki Mezra köyünde gerçekleşti.

Yusuf Timur, Almanya'da yaşayan Şırnaklı Leyla Enç ile Mezra köyünde  düzenlenen ve 3 gün 3 gece süren düğün ile dünyaevine girdi.Düğüne çevre köylerden ve Almanya'dan katılan davetliler, yöresel  kıyafetleriyle, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek, gönüllerince  eğlendi.Takı merasiminde ise "Dolarınızı bozdurun, gelin ve damada Türk parası  takın lütfen." anonsu yapıldı.

Gelin ve damada altının yanı sıra Türk lirası takılan düğünde  Anadolu'ya özgü testi kırma geleneği de uygulandı. Gelin, düğün sonrası damat evine girerken, bolluk ve bereketi temsil  eden, içinde para ve şeker bulunan testiyi kırdı.

"SAĞLANAN HUZURLA DÜĞÜNLERİMİZİ GÜVENLE YAPIYORUZ"

Gelin Leyla Timur, AA muhabirine, 15 yıldır Almanya’da yaşadığını, iki  yıl önce akraba düğünü için geldikleri köyde eşi ile tanıştığını belirterek, "Bir  hafta kaldığımız köyde nişan yaptık ve iki yıl sonra evlendik çok mutluyuz."  dedi.

Davetlilerden Songul Enç, bölgede yeniden düğünlerin 3 gün 3 gece  sürdüğünü söyledi. Enç, düğünlerin yemekli yapıldığını dile getirerek, "Bölgede sağlanan  huzurla düğünlerimizi güvenle yapıyoruz." diye konuştu.

"HAFTANIN 7 GÜNÜ KÖYÜMÜZDE DÜĞÜN VAR"

Damadın kardeşi İbrahim Timur, bölgede gerçekleştirilen operasyonlar  sayesinde huzurla düğün yaptıklarını belirterek, "Hepimiz çok mutlu ve  huzurluyuz. Rabbim devletimize zeval vermesin, huzurumuz daim olsun." dedi.

Damadın amcası Hüsnü Timur, terör örgütüne yönelik yapılan  operasyonların ardından huzurla düğünlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. PKK’lı teröristlerin saldırıları sonucu bölgedeki huzursuzluk  nedeniyle vatandaşların düğün yapamadığını anlatan Timur, evlenmek isteyenlerin  de sessiz sedasız gelini getirdiğini aktardı.

Timur, terör örgütünün uyguladığı baskılarla hayatı çekilmez hale  getirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Terör örgütü bu bölgede yaptığı yol kesmeler ve saldırılarla  vatandaşa hayat hakkı tanımadı, huzurumuz yoktu. Köylerimiz onlar yüzünden  boşaltıldı, yakıldı. Koyunlarımız talan edildi. Anlayacağınız bize hayat hakkı  tanımadılar. Allah’a çok şükür güvenlik güçlerimizin huzur operasyonlarının  ardından her yer güllük gülistanlık oldu. Memlekette artık huzur var. Huzurun  gelmesiyle düğünlerimizi çalgılı, eğlenerek yapıyoruz. Çok mutluyuz. Allah  hükümetimizden, devlet büyüklerimizden razı olsun, onlara zeval vermesin."

Bölgede kanaat önderlerinin ve tanınmış ailelerin aldığı kararla  düğünlerde dövizi yasakladıklarını, gelin ve damada Türk lirası taktıklarını  vurgulayan Timur, Türkiye'nin hiçbir devletin oyununa gelmeyeceğini sözlerine  ekledi.