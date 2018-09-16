Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçakların altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Kentte yağış etkisini aralıklarla sürdürüyor.

SAKARYA'DA SAĞANAK

Sakarya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Çevreyolu Caddesi Zirai Aletler Sanayi Çarşısı mevkisindeki yolda su birikintileri oluştu.

Sürücüler, sular altında kalan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bazı bisikletlilerin de sağanağa ve su birikintilerine rağmen yolda ilerlemeye çalıştığı görüldü.