Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döşemaaltı ilçesi Kırkgöz mevkiindeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 4 yangın söndürme helikopteri, 1 amfibi uçak ve 25 kişilik kara ekibinin müdahalesiyle söndürülen alevler sonrası bölgede 1 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedilirken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

(İHA)