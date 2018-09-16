Döşemaaltı ilçesi Kırkgöz mevkiindeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 4 yangın söndürme helikopteri, 1 amfibi uçak ve 25 kişilik kara ekibinin müdahalesiyle söndürülen alevler sonrası bölgede 1 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedilirken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
(İHA)
Antalya’daki orman yangını söndürüldü
16.09.2018 - 23:39 | Son Güncelleme: 16.09.2018 - 23:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Döşemaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Döşemaaltı ilçesi Kırkgöz mevkiindeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. 4 yangın söndürme helikopteri, 1 amfibi uçak ve 25 kişilik kara ekibinin müdahalesiyle söndürülen alevler sonrası bölgede 1 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedilirken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Etiketler : antalya,orman yangını,
580693 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/580693.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER