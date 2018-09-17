Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Mevsim sonu satışların da sonuna geldik. Giyim ve ayakkabıda ihtiyacı olup da numara ve beden bulabilenler çok şanslı. Çünkü yüzde 70 ve hatta 80’e varan indirimler var. Fakat bu haftaki tavsiyem, ev gereçleriyle ilgili. Malum ilkbahar evleri yenilediğimiz, bahçe ve balkonlarımızı çiçeklerle donattığımız dönem. O dönemde ev gereçleri mağazalarına koşuyor, çiçek, saksı, boya, duvar kâğıdı, fırça ve bahçe aletleri... Ne var ne yoksa yüklenip gelirken, asıl yükü bütçeye yapıyoruz. Ardından tatil dönemi için hazırlık geliyor. Deniz için terlikler, şapkalar, şemsiyeler, mini botlar, varsa çocuklar için şişme oyuncaklar, deniz yatakları alıyoruz. Elbette sezonun en üst fiyatlarıyla. Şimdi sonbahar. Deniz dönemi bitti, mağazalar elde kalan ürünlerde büyük indirimler yaptılar. Ev dekorasyon ürünleri, tekstil ürünleri, deniz malzemeleri ve daha birçok şeyde yüzde 65’e varan indirimler var. Bahçe mobilyalarında ise stok ve yer problemi sebebiyle indirimler daha büyük oranlarda. Geçen yıl alınanları saklamak için yeriniz varsa, seneye kullanacaklarınızı uygun fiyatlardan alarak tasarruf etme fırsatı da var demektir. Özellikle hacmi büyük cihaz ve eşyalarda ‘geçmiş sezon ürününü’ muhafaza etmek mağazalar için çok zor olduğundan bu ürünlerdeki indirim oranları daha yüksek tutuluyor. Daha 2 ay önce 1.400 lira olan bir fırını bugün 950 liraya almak mümkün. Yine aynı şekilde bahçe mobilyalarında 3 ile 4 bin lira arasında fiyatlanan ‘orta seviye’ bir takım için şimdi 1.800 lira civarında ödeme yapmak yeterli olacak.

Evler için fiyatlar

Ürün Sezon başı Şimdi

Duvar kağıdı 84 29,99

Mum (20’li) 16,90 12,99

Perde 99,90 49,90

Stor perde 129,99 99,99

Bahçe solar lamba 89,99 49,99

Mandallı çerçeve 39,99 19,99

Balkon sandalye 99,99 59,99

Ankastre fırın Beko 1.399,00 959,00

Mutfak köşe sedir 1.490,00 1.100

Avize (4’lü) 379,00 209,00

Deniz ürünleri

Ürün Sezon başı Şimdi

Deniz yatağı (1) 40,00 28,00

Deniz yatağı (2) 20,00 12,66

Figürlü dz. yatağı 150,00 80,00

Deniz terliği 39,90 19,90

Deniz terliği çocuk 29,90 12,90

Deniz topu (1) 38,00 22,00

Deniz topu (2) 18,00 11,00

Deniz topu (3) 6,50 4,90

Çiçek ve saksı

Ürün Şimdi

Balkon saksı 17,99

Tekli saksı 12,40

10’lu balkon saksı 140,90

Bodur saksı mandalina 5,90

Bodur erguvan 8,49

3’lü sardundya 18,89

3’lü menekşe 13,09

ALIRKEN DİKKAT!

Bütün ürünlerde malzeme ve işçiliğe dikkat etmek gerekiyor mutlaka. Bir de internet siteleri aracılığıyla karşılaştırma yapmak önemli. Malum sizin adres adres gezmenize gerek yok. Bir ürün seçip ‘karşılaştır’ dediğinizde siteler bu işi sizin için yapıyor. Bahçe mobilyasında da dayanıklılık, ahşapsa seçilen ağacın türü ve garantisi elbette

çok önemli.