CANAN ERASLAN

Masa çok önemli. İster çalışıyor olun, iş yerinizdeki masa, ister evdeki masanız olsun... Araştırma yapıyor ya da ders çalışıyor da olabilirsiniz; hiç fark etmez. Önemli olan aradığınız elinizin altında olsun, ihtiyaç duyulmayanlar dikkat dağıtmasın... Bazen bir anlık iş için masa üzerine aldığımız eşya orada yer edinir ve gitmez. Kullanmadığımız kalemler, okumadığımız ve asla okumayacağımız dergiler, kitaplar, makaslar, bardak altlıkları ve hatta içi boş su şişesi bile vardır masalarda bazen. Bu düzensizlik verimi azaltırken, enerjiyi de düşürüyor. Onun için gelin birkaç adımda masamızı düzenleyelim.

¥ En çok ihtiyaç duyduklarımız masa üzerinde dursun, tamam. Ara sıra kullandıklarımız üst çekmecede. Pek az ihtiyaç duyduklarımız ise en altta. Uzun süredir kullanmadıklarımız ise malum çöpte olsun.

¥ Çok önemli şeylerimiz vardır mutlaka. Dosya, fotoğraf vs. Onlar için dosya yapılmalı.

¥ Herkesin çalışma şekli farklı. Düzenleyici ofis kutucukları alınıp bunlara bölüştürmek mümkün.

¥ Çok önemli şeyleri yapışkanlı not kağıtlarına yazıp göz önüne koymalı. Ancak her şeyi yazarsanız önemliler kaybolur.

¥ Teknolojiyi seviyorsanız kağıtlar yerine telefonunuzun hatırlatmacıları var.

¥ Tarzın ne olursa olsun, bir kalemliğin olsun. Kalemlikler gerçek süper kahramanlardır.

¥ Bir şişe su ve özel bardak masada olmalı. Su içmek zihin açıyor.

¥ Sevdiğin birinin hediyesi, canlı bir çiçek, deniz manzaralı bir fotoğraf iyi hissetmenizi, bunaldığınızda nefes almanızı sağlayacaktır.

¥ Bir serinletici ya da nemlendirici bulundurulabilir masada.

¥ Masayı bizim olduğunu hissettiren bir objeyle süsleyebiliriz. Bir biblo gibi...