Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Ayağın topuk kısmı vücut ağırlığının yüzde 60’ını, ön kısmı yüzde 40’ını taşır. Biz bu oranı topuklu ayakkabı giyip topuğu yükselterek ayağın ön bölümüne fazla yükleme yaparsak, özellikle çocukların ayak ön bölümünün genişlemesi, topukta küçülme ve topuk kemiğini saran dokuda incelem gibi büyük zararlara yol açarız.



SENEYE DE GİYSİN

Doç. Dr. Ayanoğlu, çocuğun ayağına tam oturan ayakkabının dar ayakkabı olduğunu belirterek, “Aslında ‘seneye de giyer’ mantığı doğru. Ayakkabının burun kısmında 1,5 santimlik boşluk olmalı. En uygunu spor ayakkabıdır” dedi. Ayanoğlu “Ekonomik durum müsaitse çocuğun en az 3 çift ayakkabısı olmalı. Ayakkabı, 3 günde bir kullanılırsa doğru yöntem olur. Yanlış ayakkabı ağrılara yol açacağından okul başarısını etkiler” dedi.