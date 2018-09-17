Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, “Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yukarı Ölek, Aşağı Ölek, Aşağı Balcılar, Yukarı Balcılar, Ilıcak, Oğulcak, Başmaklı, Üçevler köyleri ile Kalupat, Karakuş ve Dutköy mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 16 Eylül 2018 Pazar günü saat 23.59’dan 17 Eylül 2018 günü saat 23.59’a kadar (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.