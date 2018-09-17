Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşi, kayınpederi, kayınbiraderi, baldızı ve bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Ülkü Caddesi'ndeki evlerinde E.D. ile eşi C.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kadın ailesini arayarak yardım istemesinin ardından taksicilik yaptığı öğrenilen kadının babası H. E., karısı, çocukları ve bir arkadaşıyla kızının evine geldi.

ÖNCE KENDİSİNİ KİLİTLEDİ SONRA TESLİM OLDU

Yeniden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine zanlı, karısı C.D, kayınpederi H.E, kayınbiraderi B.E, baldızı K.Ç. ve T.Y'yi (31) bıçakla yaraladı.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından başkentteki hastanelere sevk edildi. Kendisini evdeki odaya kilitleyen E.D, polise teslim oldu.