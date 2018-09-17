Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pendik'te, eski nişanlısını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen piyade er hakkında, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satmak, satın alma, taşımak veya bulundurmak" suçlarından, 22 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

'BAŞKA ERKEKLERLE MESAJLAŞTI' İDDİASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan nişanlısı Hümeyra K.'yi, okulda bıçakla rehin alan ve yaklaşık 1,5 saat sonra teslim olan piyade er Umut Demirkaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Umut Demirkaya'nın, mağdur Hümeyra K.'nin eski nişanlısı olduğu, olay tarihinde mağdurun başka erkeklerle internet üzerinden mesajlaştığı iddiasını gerekçe göstererek, çalışmakta olduğu Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne geldiği anlatıldı.

Şüpheli Demirkaya'nın okul tuvaletinde eski nişanlısı ile tartıştığı sırada cebinden çıkardığı bıçağı göstererek darbettiği aktarılan iddianamede, sesler nedeniyle okul müdür yardımcısının olay yerine gelmesi üzerine kapıyı kilitlediği ve mağdurun boynuna çanta askısını dolayarak sıktığı ve alıkoyduğu kaydedildi. İddianamede, emniyet görevlilerinin kapıyı açarak müdahil olmaları ile şüpheli Demirkaya'nın yakalandığı, şüphelinin eylemi nedeniyle mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığı bilgisi verildi.

ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

Mağdurun alınan beyanında, şüpheli Demirkaya'dan şikayetçi olmadığını beyan ettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin "bulundurulması ve taşınması yasak nitelikte bıçak taşıdığı, silah nevinden bıçak kullanmak suretiyle mağduru cebren ve tehdit ile hürriyetinden yoksun kıldığı ve bu şekilde üzerine atılı suçları işlediği" vurgulandı.

İddianamede bu kapsamda şüpheli Umut Demirkaya'nın "Cinsel amaçla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın almak, taşımak veya bulundurmak" suçlarından, 6 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Umut Demirkaya, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.