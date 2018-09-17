Pendik'te, eski nişanlısını çalıştığı okulda yaklaşık 1,5 saat rehin aldıktan sonra teslim olan ve çıkarıldığı hakimlikçe  tutuklanmasına karar verilen piyade er hakkında, "cebir tehdit veya hile  kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "bıçak veya diğer aletleri  izinsiz olarak satmak, satın alma, taşımak veya bulundurmak" suçlarından, 22 yıla  kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. 

'BAŞKA ERKEKLERLE MESAJLAŞTI' İDDİASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki  Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin Okul Aile Birliği'nde görev yapan  nişanlısı Hümeyra K.'yi, okulda bıçakla rehin alan ve yaklaşık 1,5 saat  sonra teslim olan piyade er Umut Demirkaya hakkında yürütülen soruşturma  tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Umut  Demirkaya'nın, mağdur Hümeyra K.'nin eski nişanlısı olduğu, olay tarihinde  mağdurun başka erkeklerle internet üzerinden mesajlaştığı iddiasını gerekçe  göstererek, çalışmakta olduğu Pendik Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne  geldiği anlatıldı.

Şüpheli Demirkaya'nın okul tuvaletinde eski nişanlısı ile  tartıştığı sırada cebinden çıkardığı bıçağı göstererek darbettiği aktarılan  iddianamede, sesler nedeniyle okul müdür yardımcısının olay yerine gelmesi  üzerine kapıyı kilitlediği ve mağdurun boynuna çanta askısını  dolayarak sıktığı ve alıkoyduğu kaydedildi. İddianamede, emniyet görevlilerinin kapıyı açarak müdahil olmaları ile  şüpheli Demirkaya'nın yakalandığı, şüphelinin eylemi nedeniyle mağdurun basit  tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığı bilgisi verildi.

ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

Mağdurun alınan beyanında, şüpheli Demirkaya'dan şikayetçi  olmadığını beyan ettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin "bulundurulması ve  taşınması yasak nitelikte bıçak taşıdığı, silah nevinden bıçak kullanmak  suretiyle mağduru cebren ve tehdit ile hürriyetinden yoksun kıldığı ve bu şekilde  üzerine atılı suçları işlediği" vurgulandı. 

İddianamede bu kapsamda şüpheli Umut Demirkaya'nın "Cinsel amaçla  cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "bıçak  veya diğer aletleri izinsiz olarak satın almak, taşımak veya bulundurmak"  suçlarından, 6 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesince  kabul edildi. Şüpheli Umut Demirkaya, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.