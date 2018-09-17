Alınan bilgiye göre, proje kapsamında Çoruh Nehri üzerinde yer alan  Erzincan ve Çarşı köprüleri arasında kazı yapan iş makinesi operatörü, alanda top  mermilerinin olduğunu fark etti.

Operatörün polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler,  alanda güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri  patlamamış mermilerin bulunduğu alanda araştırma yaptı.

Nehir yatağı ile kazı yapılan alanda yeni mermiler olduğunu belirleyen  ekipler, mermilerin hangi döneme ait olduğunu tespit edemedi.

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla Çoruh Nehri'nden çıkartılan 58 adet  top mermisi, kontrollü patlatılmak üzere askeri alana götürüldü.