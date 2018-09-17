Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eray Dikme idaresindeki 39 TS 205 plakalı tır, Kırıkkale-Samsun karayolu 10. kilometresinde emniyet şeridinde park halindeki 72 DK 454 plakalı iş makinesi taşıyan kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon emniyet şeridinde bekleyen 72 BD 479 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan İdris Akın, Kenan Aray (50), İlyas Ay, Resul Çiçek, Edip Altay ve Metin Altay yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralı Aray'ın, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine Kırıkkale-Samsun karayolu trafiğe kapatıldı.