Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu durum bazı vatandaşların itirazları sebebiyle yargıya taşınan projenin iptal edildiği iddialarını da gündeme getirdi. Yetkililer, projenin iptal edilmediğini ve alan ihalesine çıkılarak hayata geçirileceğini açıklandı. Çalışmanın detayları ise, kamulaştırma sebebiyle açıklanmadı. Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, “İptal olduğu yönünde söylemler tamamıyla yanlıştır. Manipüle edilmeye çalışılıyor. Uzungöl’ün kış turizmine hizmet edebilmesi teleferik ile mümkün” dedi. Öte yandan, bölgeye gelen turistler ise, teleferik için çok geç kalındığını ifade ederek Uzungöl’ü yukarıdan görmenin bambaşka bir duygu olacağını söyledi.