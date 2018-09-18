Bu durum bazı vatandaşların itirazları sebebiyle yargıya taşınan projenin iptal edildiği iddialarını da gündeme getirdi. Yetkililer, projenin iptal edilmediğini ve alan ihalesine çıkılarak hayata geçirileceğini açıklandı. Çalışmanın detayları ise, kamulaştırma sebebiyle açıklanmadı. Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, “İptal olduğu yönünde söylemler tamamıyla yanlıştır. Manipüle edilmeye çalışılıyor. Uzungöl’ün kış turizmine hizmet edebilmesi teleferik ile mümkün” dedi. Öte yandan, bölgeye gelen turistler ise, teleferik için çok geç kalındığını ifade ederek Uzungöl’ü yukarıdan görmenin bambaşka bir duygu olacağını söyledi.
'İptal' iddiası tamamen manipülasyon
18.09.2018 - 03:10 | Son Güncelleme: 18.09.2018 - 03:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çaykara ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce yerli-yabancı turistin ziyaret ettiği Uzungöl için teleferik projesi hazırlandı.
Etiketler : uzungöl,uzungöl teleferik,trabzon,
580847 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/580847.aspx
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