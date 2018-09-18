İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün  Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Çamlı Mahallesi'nde  bir villada sahte içki imal edilip piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine  çalışma başlattı. 

Teknik takibin ardından ekipler, belirlenen adrese operasyon  düzenledi. Villadaki aramada piyasaya sürülmeye hazırlanan 313 şişe ve  şişelenmeye hazır 267 litre sahte içki, 90 litre etil alkol, bir litre anason, 2  sıvı tankı, 450 boş şişe, 500 etiket, 5 bin bandrol, 200 kapak ile çeşitli  aromalar ele geçirildi. 

BİN LİRAYA KİRALAMIŞ

Ekipler, adreste bulunan A.İ, Y.B.D. ve T.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden A.İ'nin villayı kısa süre önce bin liraya kiraladığını,  ev sahibiyle kontrat yapmadığını söylediği öğrenildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden  A.İ. tutuklandı, Y.B.D. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  