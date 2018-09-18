Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'da 7 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı trafik kazasında ölen otobüs sürücüsünün nakliye şoförü olan babasının tesadüfen olay yerinden geçerken kazayı gördüğü öğrenildi. Afyonkarahisar-Antalya karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastane morguna gelen ölenlerin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Deniz Gökçe'nin babası Ali Gökçe de morg önünde bekleyişini sürdürüyor.

Acılı baba Ali Gökçe, gazetecilere açıklamasında, nakliyecilik yaptığını ve kamyonuyla İstanbul'dan Antalya'ya doğru gittiğini söyledi.

Afyonkarahisar'daki kazayı görünce aracını yol kenarına park ederek otobüsün yanına gittiğini anlatan baba Gökçe, şunları anlattı:

"Oğlum olduğunu arabanın plakasından anladım. Çalıştığı arabanın plakasını biliyordum, öyle öğrendim. Tesadüfen durdum yolda. 'Belki oğlumun kullandığı değil başka bir otobüstür' diye hanımına plakayı sordum, 'şöyle şöyle plakalı araç mı?' dedim. O da 'evet' dedi. O zaman oğlumun olduğunu anladım. Tesadüfen gördüm ben de. Otobüs kazasını görünce ileriye arabayı park ettim. Otobüsün yanına gelip plakasını görünce bildim. Yardım edilecek bir durum yoktu. Araç çukurdaydı. Zaten bütün ekipler olay yerindeydi. Çocukları Antalya'da, onlara haber verdim."

KAZAYLA İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Afyonkarahisar Valiliği'nce 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsü kazasıyla ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasında, yaralıların çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdürüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"18.09.2018 günü saat 03.35 sıralarında Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Damlalı Boğazı mevkii Antalya- Afyon karayolunun 30. kilometresinde D.G. yönetimindeki yolcu otobüsü Sinanpaşa istikametinden Afyonkarahisar istikametine 3 personel ve 33 yolcusu ile seyir halindeyken şoförün direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol tarafında bulunan refüje çarparak su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 şahıs vefat etmiş, 29 şahıs yaralanmıştır. Kaza sonrasında Afyonkarahisar AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve ilgili tüm birimlerce koordine sağlanmış ve kazaya alanına suratla ulaşılmıştır ve yaralılara ilk müdahaleleri yapılmıştır. Yaralıların İlimizdeki hastanelere sevki ivedilikle yapılmıştır. Afyon Kocatepe Hastanesinde 7, Özel Park Hastanesinde 5, Afyon Devlet Hastanesinde 12 ve Özel Fuar Hastanesinde 4 yaralının tedavisi devam etmekte olup 19 yaralı ikincil derecede, 5 yaralı ise hafif yaralı durumdadır. Söz konusu kazada ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 1 şahıs daha hayatını kaybetmiştir."