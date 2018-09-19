 Bingöl'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığınca 300 bin TL ödüllü  Gri Listede aranan Delila Çiye kod adlı Ceylan Buğan olduğu ortaya çıktı.