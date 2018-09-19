Bingöl'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığınca 300 bin TL ödüllü Gri Listede aranan Delila Çiye kod adlı Ceylan Buğan olduğu ortaya çıktı.
"Gri" listedeki kadın terörist öldürüldü
19.09.2018 - 12:25 | Son Güncelleme: 19.09.2018 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
300 bin TL ödüllü "Gri" listede aranan kadın terörist öldürüldü...
Etiketler : pkk,kadın terörist,gri liste,
581025 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/581025.aspx
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