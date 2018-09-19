Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Karşıyaka Mahallesi Ahılı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gençosman Yağlı idaresindeki 71 AAD 315 plakalı kamyon ile Mustafa Özdemir’in (19) kullandığı 06 FUR 20 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Özdemir ile otomobilde bulunan 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Seher Arlı, Aysel Akdağ, Tuğba Akdağ ve Dilek Özdemir yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.