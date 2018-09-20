Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Emek Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Güneş'e ait ahırda meydana geldi. Köpek havlamalarıyla uyanan Güneş ailesi, 20'ye yakın sokak köpeği ile karşılaştı. Sopalarla köpekleri uzaklaştırıp ahıra giren aile korkunç manzara ile karşılaştı. Ahırda bulunan 30 koyun köpekler tarafından telef edilmişti.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Davut Güneş, köpek havlamaları ile uyandıklarını belirterek, “Gece saat 04.00 gibiydi. Köpeklerin sesini duyarak dışarı çıktık. Ahıra girmişlerdi. 15-20'ye yakın başıboş köpek vardı. Sopalarla kovalayarak köpekleri uzaklaştırdık. 30 koyunu telef etmişler. 30 bin TL civarında zararımız var. Yaralı koyunlarımız da var. Tüm birikimimiz gitti. Bu köpekler yarın insanlara da saldırabilir” dedi.