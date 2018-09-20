Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’nın Toskana bölgesinde son zamanlarda artan kurt saldırılarında 80 koyun telef oldu. Bilindik çoban köpekleri kurtlara karşı yetersiz kaldığı için Bölge Meclisi Üyesi Roberto Salvini, Sivas’tan Kangal köpeği alınması çağrısında bulundu. Bu çağrı üzerine Toskana Bölge Meclisi, Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan Altın Kangal üretim çiftliği ile temasa geçerek Kangal köpeği talebinde bulundu.

"Dünyanın en iyi koruma köpeği"

Konuyla ilgili açıklama aldığımız Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Koçkaya, dünyanın en iyi üç koruma köpeği arasında gösterilen Kangalların, iş bölümü yapabilme kabiliyeti ile ilk sırada yer aldığını söyledi. Koçkaya, “İtalya’nın Toskana bölgesinde son günlerde kurt saldırıları bir hayli artmış. Son günlerde telef olan hayvan sayısı 80’e ulaşmış. Alınan önlemler ise yetersiz kalmış. Bunun üzerine kurtlara karşı Kangalların kullanılması teklif edilmiş. Dünyanın bir çok bölgesinde zaten kurtlara karşı Kanallar kullanılıyor. Biz Kangalların Toskana’da da kurtlara karşı koruma görevini başarılı bir şekilde yerine getireceklerini düşünüyoruz. Kurtlar koruma altında olduğu için kurtlara karşı verilecek en pratik mücadele Kangal koruma köpekleri ile olacaktır. Dünyada koruma köpekleri arasında en iyi üç ırk arasında gösterilmektedir. Diğer ırklara göre üstünlükleri var. Sürü koruma görevi yaparken kendi aralarında iş bölümü yaparlar. İtalya’ya rahatlıkla uyum sağlarlar. Hızlı adaptasyon yeteneğine sahiptirler. İtalya’da başarılı olacaklarını düşünüyoruz” dedi.