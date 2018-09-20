Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İnegöl'de Yenimahalle Sancak Sokak'ta oturan Saliha Kılıçer, dün, oyun oynamak için dışarı çıkmak isteyen oğlu Muhammed'e, evin önünden uzaklaşmamasını tembihleyerek izin verdi. Küçük Muhammed saat 15.00 sıralarında, evden ayrıldı. Anne Saliha Kılıçer, bir süre sonra oğlunu kontrol için dışarı çıktığında Muhammed'i evin önünde göremeyince paniğe kapıldı. Çocuğunu mahallede arayan ancak sonuç alamayan Saliha Kılıçer, polisten yardım istedi.

Çevrede arama yapan polis, Muhammed Kılıçer'i evinin yaklaşık 5 kilometre uzağında gezerken buldu. Polis aracına alınan çocuk, evine götürüldü. Muhammed'in, evin önünde kendisini endişe içinde bekleyen annesinin kollarına atıldı. Kameralara da yansıyan anne ve kayıp oğlunun buluşma anı duygulu anlar yaşattı.

Çocuğunun başına kötü bir olayın gelmesinden endişe ettiğini söyleyen Saliha Kılıçer, polislere teşekkür etti.