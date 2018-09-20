Karataş Yolu Caddesi'nde M.F. K. (10) ile komşusu Ali G. arasında  bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

artışmanın ardından  eve giden M.F.K,  yanına aldığı pompalı tüfekle  Ali G'nin bulunduğu yere gelerek ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan  Ali G, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada evine kaçan M.F. K'yi gözaltına almak için giden polis  ekipleriyle çocuğun yakınları arasında kısa süreli arbede çıktı. Olay ve olaydan sonra yaşanan arbede ile ilgili M.F. K. ile birlikte  yakını olduğu öğrenilen 2 kişi daha gözaltına alındı.