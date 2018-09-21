Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta kadın ve erkek sürücüler arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Kadın sürücünün elindeki zincirle erkek sürücüyü darp etmesi ve boğuşma anları kameraya yansıdı.Esenyurt’ta iki araç aynı anda yola girmeye çalıştığı sırada burun buruna gelince olanlar oldu. Yol verme yüzünden kadın ve erkek sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın sürücü yanında bulunan arkadaşı ile birlikte aşağıya inerek erkek sürücü ve arkadaşının üzerine yürüdü. Yaşanan olayda erkek sürücü kadın sürücüye yol vermediğine pişman oldu.

Kadın sürücü zincirle saldırdı

Esenyurt’ta yol vermeyen sürücü ile kadınlar arasında çıkan kavgada ilginç anlar yaşandı. Araçtan inen kadın sürücü elindeki zincirle erkek sürücüyü darp etti. Yoldan geçen vatandaşlar kadın sürücünün elinde zinciri şaşkınlıkla izlerken, yaşanan olayın ardından kadınlar hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kadın ve erkek sürücülerin boğuşma anları kamerada. Kadın sürücünün erkek sürücüyü zincirle darp etmesi ve boğuşma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadın sürücünün zincirle saldırdığı, yanındaki arkadaşının ise erkekle boğuştuğu, sonrasında ise hızını alamayarak erkek sürücüye saldırdığı görülüyor.

