Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezaevi firarisi olan Ertan Bozkurt'un gözaltına alınmasıyla ilgili ayrıntılar da belli oldu. Canlı yayına katılan Ertan Bozkurt çelişkili açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekince bavulunu toplayıp köyden kaçtı. Onu köyden ayrılırken görenlere de 'Müge Anlı'nın programına katılmaya gidiyorum dedi. Jandarma Ertan Bozkurt'u havaalanında yakalayıp gözaltına aldı.Ertan Bozkurt'un cep telefonundan çıkanlar ise Sedanur'un akıbetiyle ilgili endişeleri daha da artırdı. Yapılan incelemede Ertan Bozkurt'un telefonunda cinsel içerikli çok sayıda video ve fotoğraf bulundu. Bozkurt'un facebook hesabının da sapkın cinsel eğilimlerini yansıtan paylaşımlarla dolu olduğu ortaya çıkmıştı.

SUÇ KAYDI ÇOK...



Dün tutuklanarak cezaevine gönderilen Ertan Bozkurt'un sabıka kaydı da ortaya çıktı. Cezaevinden firari olan Ertan Bozkurt'un 5 suçtan sabıkası var.



Sabıka kaydındaki suçlar şu şekilde sıralanıyor:

-Adam öldürmeye teşebbüs

-Kasten yaralama

-Ruhsatsız silah bulundurma

-Hürriyeti tahdit yani kız kaçırma

-Hırsızlık

Ertan Bozkurt bu sabıka listesine son olayla evrakta sahtecilik suçunu ekledi. Bozkurt cezaevinden kaçtıktan sonra ağabeyinin adına sahte kimlik üretmiş ve onu kullanmaya başlamış.

CEAZEVİNE 2001 YILINDA GİRDİ

Dosyasına göre Ertan Bozkurt, 2001 yılında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezaevine girdi. 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine nakledilirken firar etti. Köyüne geldiğinde ise 'cezaevinden izinli geldim' dedi. Ağabeyine ait kimliği kullanan Ertan Bozkurt, sahte kimlikten tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Sedanur'u Ertan Bozkurt mu kaçırdı?

Ertan Bozkurt havaalanında kaçmak üzereyken gözaltına alındıktan sonra janrdarmadaki ifadesinde çocukları gördüğünü itiraf etti 'Çocukları gördüm, yanlarına gittim' diyen Ertan Bozkurt, Sedanur'un da aralarında bulunduğu çocuklarla konuştuğunu, ancak aralarında bahçe duvarı olduğunu, duvarı geçerek çocuklarla herhangi bir temas kurmadığını iddia etti.Üzerinde bulunan eve abisinin bilgilerini içeren sahte kimliği firardan dolayı arandığı için yaptırdığını söyleyen Ertan Bozkurt, köye ailesini görmeye geldiğini söyledi.

KARDEŞİ ÇELİŞKİLİ KONUŞUYOR

Soruşturma kapsamında Ertan Bozkurt'un kardeşi Ö.B.'nin de ifadesi alındı. Kardeşiyle ilgili çelişkili ifadeler veren Ö. B.' önce kardeşiyle kız kaçırma olayından dolayı arasının açıldığını ve görüşmediklerini söyledi. Ancak daha sonra çocuğun kaybolduğu saatlerde birlikte olduklarını iddia etti. Soruşturma devam ederken küçük Sedanur'u arama faaliyetlerinde hala bir ip ucu bulunamadı.