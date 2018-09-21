Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 3 Kasım 2017 tarihinde Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'ta meydana geldi. M.Y, liseden tanıştığı G.Y'yi, kızın ailesinin evlenmelerine karşı çıkması üzerine kaçırdı. Çift, resmi nikahla evlendi. M.Y, nikah kıydıktan 4 ay sonra, düğün günü sabahı ailesiyle birlikte yaşadıkları evde, tartıştığı eşi G.Y'yi 16 bıçak darbesiyle öldürdü.

Cinayetten bir süre önce bir arkadaşı ile eşini ormanlık alana götürüp ağaca bağlayarak bıraktığı da ortaya çıkan M.Y tutuklandı. Uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen M.Y'nin, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık M.Y, müşteki Güven Solak ve avukatları katıldı.

'ÖLDÜRME NİYETİM YOKTU'

Sanık, ilk duruşmada verdiği eşinin kendisini başka erkeklerle aldattığından şüphelendiğini söyleyerek, "Onun beni en yakınımdaki arkadaşlarımla aldattığını düşünüyordum. Sürekli kavga ediyorduk. Ailemle birlikte yaşadığım evde oturuyorduk. Onun evden gitmesini istiyordum. Babama, 'onu bu evden gönder' dediğimde bana, 'sen git' diyordu. Eve gitmiyor, sokaklarda kalıyordum. İntihar etmeyi düşündüm. Bir defasında babam, birinde de polis kurtardı. Ya kendimi öldürecektim ya G.Y'yi öldürecektim. Olay sabahı o kanepede yatıyordu. Başında bir süre oturdum. Gözlerini açınca, 'bunu nasıl yaptın bana' diye sordum. 'Sen adam mısın? Beş kuruşluk adam değilsin' dedi. Ben de küfür ettim, sonra mutfağa gidip bıçak aldım. Öldürme niyetim yoktu. Ancak el işareti yapınca bıçakla vurmaya başladım. Balkona doğru kaçarken 2-3 kez daha vurdum. Raporda belirtildiği gibi 16 defa vurmadım” şeklindeki savunmasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan Yurdoğlu'nun cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.