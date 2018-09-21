Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, İsmail D. (45) girdiği bunalım sonucu, kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi. 2 çocuk babasının, liseye giden oğluna okul kıyafeti alamadığı için intihar ettiği iddia edildi.

OĞLUNA OKUL KIYAFETİ ALAMAYAN BABA, İNTİHAR ETTİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir süredir işsiz olduğu belirtilen İsmail D. (45) girdiği bunalım sonucu, kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi. D'nin çocuğuna okul kıyafeti alamadığı için yaşamına son verdiği iddia edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Körfez ilçesi Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi.

BANYOYA GİREN YAKINLARI, BABANIN CESEDİ İLE KARŞILAŞTI

Banyoya giren İsmail D. kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Bir süre sonra yakınları kapıyı zorlayarak içeri girdiklerinde İsmail D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail D.'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Bir süredir işsiz olduğu iddia edilen İsmail D.'nin cenazesi bugün Balıkesir'de toprağa verildi. Yerel basında yer alan iddiaya göre, 45 yaşındaki İsmail D. adlı vatandaş aşağı Hereke'deki bir liseye giden oğlunu, okul kıyafeti için okulda derse alınmak istenmediğini öğrendi. Oğlunun anlattıklarıyla akşam evde bunalıma giren iki çocuk babası İsmail Devrim sabaha karşı 06:00 sıralarında evinin banyosuna girdi ve kendini iple astı.