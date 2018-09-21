İlçe merkezine bağlı Gedikli mahallesi kırsalında mevsimlik işçilerin kurduğu çadırların etrafında oynayan çocuklar, gördükleri yılanın gitmesini sağlamak amacıyla ateş yaktı. Yanan ateşin tutuşturduğu otlar, paniğe yol açtı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevler çadırlara sıçramadan söndürdü.
 