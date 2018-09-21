İlçe merkezine bağlı Gedikli mahallesi kırsalında mevsimlik işçilerin kurduğu çadırların etrafında oynayan çocuklar, gördükleri yılanın gitmesini sağlamak amacıyla ateş yaktı. Yanan ateşin tutuşturduğu otlar, paniğe yol açtı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevler çadırlara sıçramadan söndürdü.
Yılanı kaçırmak için ateş yaktılar, olanlar oldu!
21.09.2018 - 22:25 | Son Güncelleme: 21.09.2018 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, mevsimlik işçilerin barındığı çadırın etrafındaki yılanı kaçırmak için çocukların yaktığı ateşle tutuşan otlar, paniğe yol açtı.
Etiketler : gaziantep,
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