Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaçak elektrik kullanımının en çok yapıldığı illerin başında gelen Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’e teknoloji destekli yatırımlar yaparak enerji iletim hatlarını yeraltına almaya başlayan, yeni trafolar ve dağıtım panoları ile enerji kalitesini artıran Dicle Elektrik, en büyük mücadeleyi ise kaçak kullanıma karşı veriyor.

Teknolojik yatırımlar sayesinde yerleşim alanlarında önemli ölçüde kontrol altına alınabilen kaçak elektrik kullanımına tarımsal sulama dönemlerinde kırsal alanlarda rastlanıyor.

Bu mücadelede çoğu zaman teknolojik imkanları da kullanan enerji şirketi, yasal zemindeki mücadelesine de devam ediyor.

İLKEL MAKARA İLE ENERJİ ÇALIYORLAR

Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde özellikle de tarımsal sulama döneminde kaçak elektrik için kullanılan yöntemler saha ekiplerinin çabalarıyla bir bir tespit ediliyor. Enerji şirketinin kaçak kullanımı önlemek için geliştirdiği yöntemlere rağmen her defasında farklı yollara başvuran bu kişilerin elektrik şebekesi hakkındaki bilgileri ise dikkat çekiyor.

Geliştirdikleri ilkel yöntemlerle elektrik hırsızlığı yapanlar, kendi canlarını hiçe saydıkları gibi, enerji şebekelerine müdahale ederek sebep oldukları hasar ve arızalar yüzünden diğer tüketicileri de sık sık enerjisiz bırakıyorlar.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Dicle Elektrik ekipleri, son olarak tespit ettikleri kaçak elektrik düzeneği hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, bu düzenekle yapılan kaçak elektrik bağlantılarının tümünü iptal etti.Uzunca bir sopanın ucuna bağlanmış makara yardımı ile enerjisi kesik olan yerlere bağlantı yapmak ve orta gerilim hattından kaçak elektrik hattı çekmekte kullanılan bu düzenek ve benzeri düzenekleri kullananlar hakkında ise yasal süreçler başlatıldı.