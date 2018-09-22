Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla beslenme de gündeme geldi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Derya Uludüz, kahvaltı için ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Karbonhidratlı besinlerin öğrencilerin kan şekerini düşürmesi sebebiyle konsantrasyon bozukluğuna sebep olacağını belirten Prof. Dr. Uludüz "Kahvaltıda en iyi seçenek menemen. Birçok yeşillik, protein, yumurta var. Yanında süt ile tüketilebilir. Fakat karbonhidrat ağırlıklı asla olmamalı. Siz kahvaltı vermediğinizde çocuğunuz gidip kantinden simit, poğaça, tost yiyor. Bunlar da kan şekerini yarım saat içinde düşürerek, çocuklar derse girdiğinde hâlsizlik, uyku hâli ve konsantrasyon bozukluğuna neden oluyor Çocuklarınızı kahvaltı etmeden asla okula göndermeyin" dedi. Beslenme Uzmanı Serkan Tutar ise beslenme çantasına mutlaka kuru meyve koyulması gerektiğinin altını çizdi. Tutar, bir araştırmaya göre Türkiye'deki çocukların yüzde 50’sinin kahvaltı yapmadığını ifade etti.