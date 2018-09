Türkiye Gazetesi

Suriye’deki iç savaş sekizinci yılında... 11 Mart 2011’de küçük bir protesto gösterisiyle ülkede başlayan kargaşa Orta Doğu’daki en büyük felaketlerden birine dönüştü. Suriye’deki kaos nedeniyle milyonlarca insan mülteci durumuna düştü ve bir çok yapı onarılamayacak şekilde yok edildi. Ülkenin her noktasında farklı bir dram söz konusu... Bunlardan biri de Suriye’nin Azez kentinde bulunan Barakatı... Köy, geçtiğimiz yıl DEAŞ zulmünü yakından gördü. DEAŞ’lı teröristler, yaklaşık 1 yıl köylülere korku saldı. Bazı vatandaşlar kaçarak kurtulmayı başarırken, bazı aileler ise günlerce savaşa yakından tanık oldu. ABD uçakları da köyü vurdu. Özgür Suriye Ordusu, Barakatı köyünü DEAŞ’tan temizlemek için çatışmaya girdi. Yaklaşık 5 gün süren çatışmaların ardından köy, teröristlerden tamamen temizlendi. Birçok evin yanı sıra, miniklerin eğitim gördüğü okul da yıkıldı.



HAYALİ DOKTOR OLMAK

Eğitim yuvası yıkılan ve 3. sınıfa giden Yahya Yasin (11) “Okulumu istiyorum ve Türkiye bize yardım etsin” sözleri herkesi duygulandırmıştı. Önce babasını ardından emanet edildiği dedesini kaybeden Yahya’nın çığlığını Türkiye duygu. Yahya’nın okulsuzluk özlemi 6 ay sonra giderildi. İhlas Medya Grubu’nun yaptığı haber ile hikâyesi gündeme gelen Küçük Yahya’nın köyünde Kocaeli Körfez Belediyesi tarafından İHH’nın desteği ile yeni bir okul yapıldı. 7 derslikli 380 öğrenci kapasiteli okul, düzenlenen törenle eğitim ve öğretime başladı.

Daha önce babasının intikamını almak için Türk askeri olacağını söyleyerek yürekleri burkan Küçük Yahya, yeniden okuluna kavuşmanın sevincini yaşarken artık doktor olmak istediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Suriyeli Yahya Yasin “DEAŞ’ın geldiğini görünce gittik buradan. Çadırlara gittik. Okumayalım diye okulumuzu yıktılar. Allah razı olsun okulumuzu yapanlardan. İnsanlara yardım etmek için doktor olmak istiyorum” dedi.



YENİ YARDIMLAR YOLDA

“Yahya’nın çığlığına sessiz kalamazdık” diyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran şunları söyledi: Suriye’deki Müslüman kardeşlerimizin uğramış oldukları gerçekten büyük bir yıkım. Suriye’de yerle yeksan olmuş her taraf özellikle bu Azez bölgesinde Türkmen kardeşlerimizin nüfusça yoğun olduğu bir bölge. Bu köyümüzde Barakatı köyümüzde okulumuz tamamen harap olmuştu. Okulumuzu inşa ettik. Gerçekten bu yaptığımız okul bu bölgede büyük bir ses getirdi. Gönlümüz tez zamanda Suriye’de her şeyin normale dönmesini ve ülkemizde bulunan 3 milyon Suriyeli kardeşimizin de bir an önce ülkelerine dönmeleri...

Çocukların yüzünde ki tebessüm ve mutluluğu görünce bizde mutlu olduk. İnşallah onları mutlu etmek için yeni yeni hizmetler konusunda yardımcı olacağız. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ buyuran bir peygamberin ümmetiyiz. O yüzden Müslümanlar kardeştir. Bir Müslüman kardeşimizin burada yaşadığı sıkıntıyı vicdanımızla hissetmemek elbette bizim için büyük bir yanlış olur.

Enver Ağabey’in bize öğrettiği duygularla hareket ediyoruz

Yıkılan okulun tekrardan inşa edilmesi için minik Yahya Yasin’in sesini bütün Türkiye’ye duyuran TGRT Haber muhabiri Refik Fidan haberin hikâyesini yeni okulun önünde anlattı. Gizli kahraman Fidan şunları söyledi: Zeytin Dalı Harekâtı için o dönem bölgedeydik. Sürekli aynı yerden geçerken bir okulun yıkıldığını gördük. Durduk haberini yaptık. O an yanımıza Türkmen çocuğu Yahya geldi, hikâyesini anlattı. Biz çok duygulandık. Haber duyuldu ve sonra buralara kadar iş geldi. Süper bir duygu içindeyim. Olaya kayıtsız kalamazdık. Haberlerimizi yaparken sürekli rahmetli Enver Ağabey’in bize öğrettiği duygularla hareket ediyoruz.