Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Çamlık Mahallesi’nin Laka mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. 65 yaşındaki H.K adlı sürücünün kullandığı 34 ATT 11 plakalı özel otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple seyir halindeyken kontrolden çıktı. Araç takla atarak yolun kenarındaki bir sitenin bahçesine daldı. Kazada otomobil sürücüsü H.K. hafif yaralandı.