Kaza, Çamlık Mahallesi’nin Laka mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. 65 yaşındaki H.K adlı sürücünün kullandığı 34 ATT 11 plakalı özel otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple seyir halindeyken kontrolden çıktı. Araç takla atarak yolun kenarındaki bir sitenin bahçesine daldı. Kazada otomobil sürücüsü H.K. hafif yaralandı.
Son dakika... Bir anda bahçeye daldı! Korku dolu anlar
22.09.2018 - 21:50 | Son Güncelleme: 22.09.2018 - 21:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak yazlık sitenin bahçesine daldı. Kazada kadın sürücü yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : balıkesir,ayvalık,
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