Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 34 plakalı ticari bir aracın İstanbul’dan Karabük’e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Eskipazar ilçesi Mermerler mevkiinde rutin kontrollerin yapıldığı sırada ekipleri gören şüpheliler araçta bulunan poşetteki 60 adet extacy uyuşturucu hapı dışarı attıkları görülürken arama yapılan araçta 89,50 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ticari araçta bulunan E.Ç., V.B. ve M.B. isimli şahıslar uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, yapılan GBT sorgulamasında V.B. isimli şüphelinin arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Eskipazar Adliyesine sevk edildi.