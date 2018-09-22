Alınan bilgiye göre, Orhangazi ilçesi İznik Yolu Yeniköy civarında  açık alanda yapılan düğünde, M.Y. (53) kendisine ait tabancayla kalabalığın  arasında havaya ateş etti.

Şarjördeki mermilerin bittiğini sanan M.Y. tabancasını yere doğru da  ateşledi. Bu sırada tabancadan çıkan mermiler, Şahin Yürektürk (47) ile oğlu  Rıdvan Mete Yürektürk (13) ve Efe Kaçıra'nın (9) ayağına isabet etti.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine  kaldırılan yaralıların, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

  
Silah taşıma ve bulundurma ruhsatı olduğu belirlenen M.Y, jandarma  ekipleri tarafından gözaltına alındı.