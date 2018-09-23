Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza; gece saatlerinde TEM otoyolu Kaynaşlı gişelerine 3 kilometre kala Ankara şeridinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte V.Y. yönetimindeki 05 DH 597 plakalı kamyonet otoyol Kaynaşlı Glgiselerini 3 kilometre geçince Emniyet şeridinde bekleyen Irak uyruklu R.R. nin kullandığı 06 MK 633 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya dönerken araç içerisinde bulunan sürücü R.R., 5 aylık bebek N.H.K., R.A., A.K. ile kamyonet sürücüsü V.K. yaralandı. Hurdaya dönen hafif ticari araç ve kamyonetteki yaralıları ise Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çıkarttı. Yaralıların çıkartılmasının ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araçta bulunan 5 aylık bebek N.H.K.’nin yola savrulan eşyalarını ise ekipler toplayarak hurdaya dönen araca koydular.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.