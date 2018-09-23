Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir büfede uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, büfeye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, E.Ü isimli şahıs üzerinde 88 adet uyuşturucu hap ile yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, uyuşturucu temin ettiği şahsı ve adresi söyledi. Operasyonu genişleten polis ekipleri, E.Ü.'nün ifadesinde belirtiği adrese baskın düzenledi. Operasyonda 13 bin adet 4 kilo uyuşturucu hap, 517 skunk isimli uyuşturucu maddesi, 280 gram kubar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, Y.Y. isimli şahıs da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ü. ve Y.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.