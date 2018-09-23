Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele  Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik son 11 günde 6  ayrı operasyon düzenlendi.

Lice ilçesine bağlı Yalaza Mahallesi'nde 811 kilogram esrar ve 45 bin  876  kök Hint keneviri, Silvan yolu üzerinde durdurulan bir otomobilde 40  kilogram esrar, Bağlar ilçesinde durdurulan otomobilde 26 kilogram esrar, Kocaköy  ilçesi Gözebaşı köyü mevkisinde  66 kilo 700 gram esrar, merkez Kayapınar ilçesi  Huzurevleri Mahallesi Traktörcüler Sitesi'nde bir otomobilde 64 kilo 600 gram  esrar ile merkez Bağlar ilçesindeki bir otomobilde ise 90 kilogram kubar  esrar  ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk  edildikleri mahkemece tutuklandı.