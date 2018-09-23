Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Zengen köy yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Bakıcı (18) yönetimindeki 42 ZS 254 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya doğru takla attı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Bakıcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Bakıcı’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.