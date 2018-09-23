Şırnak Valiliğinden alınan bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Komate Vadisi Bevanik Pınarı kırsalında Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, PKK'lı teröristlere ait çuval içerisinde kayalıklar arasına gizlenmiş 6 uzun namlulu silah ve 6 şarjör ile 450 gram C4 patlayıcı ele geçirildi.
Şırnak'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
23.09.2018 - 22:59 | Son Güncelleme: 23.09.2018 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Şırnak Valiliğinden alınan bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Komate Vadisi Bevanik Pınarı kırsalında Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, PKK'lı teröristlere ait çuval içerisinde kayalıklar arasına gizlenmiş 6 uzun namlulu silah ve 6 şarjör ile 450 gram C4 patlayıcı ele geçirildi.
Etiketler : Şırnak,yaşam haberleri,
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