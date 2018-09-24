Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Şimdi sonbaharın ilk ayını geride bırakırken yıpranmış saçlar, nemini azaltmış cilt var elimizde. Günümüzde estetiğin kadın-erkek, genç-yaşlı gibi hiçbir ayrım yapmaksızın hızla büyüyen bir sektör ama bunların alternatifleri doğada ve elimizin altında her zaman var. Bunları bilerek sonbahar için Estetik Uzmunı Seycan Tanfer’in önerilerine bakalım diyorum.

¥ Yazın kuruyan, elastikiyetini kaybetmiş ciltlerin bakımının sonbahar ve kışa doğru yapılması daha sağlıklı. Bu sürede yazın güneşte fazla kalmaktan kaynaklanan tahribatlar kolaylıkla telafi edilebiliyor. Kışın da güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmemeli.

¥ Cilt için en önemli şey temizlik. Cilt temizliğinin bunun için üretilmiş cihazlarla yapılması çok önemli. Tabii klinik seçerken dikkat şart.

¥ Sakal bir moda hâlinde. Ancak yüz bölgesini yıkamak yetmiyor temizlik için. Erkekler için de cilt bakımı çok önemli.

¥ Botoks birkaç dakikalık işlem olduğundan çok yaygın. Çok gerekliyse kış mevsimi öncesinde yapılmasında yarar var.

¥ Kadın-erkek fark etmiyor. Kimse saçsız olmak istemiyor. Saç ekimi için de sonbahar en iyi dönem.

¥ Dünyanın birçok ülkesinden göğüs, karın, liposuction gibi operasyonlara gelenler oluyor. Burun da çok müdahale edilen bir bölge. Sıcak zamanda burun estetiğinde şikayet çok oluyor. En iyi dönem serin hava. Çünkü daha az şişlik görünüyor. Güneş gözlüğü kullanma mecburiyeti de azaldığı için sonbahar daha uygun.