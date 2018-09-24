Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Uzun bir yaz tatilinin ardından okul zili çaldı. Özellikle okula ilk adımını atmış, ana sınıfına ya da ilkokula başlamış çocukların ailesi için bundan sonraki yılları içerecek bir kararı verme dönemi. Çocukların nasıl yönlendirileceği, seçimlerinde nasıl etkili olunacağı konusunda verilecek karar ve alınacak tavsiyelerin önemi büyük. Klinik Çocuk Psikoloğu Yard. Doç. Dr. Z. Deniz Aktan, Çilek için ailelere tavsiyelerde bulundu. Aktan, tavsiyelere geçmeden önce birkaç soru soruyor: Aile olarak çocuktan beklentiniz ne? Başarılı olması mı, mutlu olması mı, meraklı olması mı? “Hepsi” dediğinizi duyar gibiyim. Bunun için Aktan’ın önerilerine kulak kabartmakta yarar var.



SÜREKLİ DERS Mİ?

Çocuklardan sürekli ders çalışmasını beklememek gerektiğini söyleyen Aktan, “Birlikte program yapın. Bu hayata dair disiplin de kazanrırır. Ne kadar ders çalışacak, ödeve, oynamaya, uykuya ayrılacak saatler çocukla birlikte belirlenmeli” diyor. Aynı zamanda çocuğun çalışma odasının konumu, ergonomik çalışma masası ve sandalyesi, aydınlık ortam çok önemli.

Diğer yandan özellikle okula yeni başlayan miniklerin dikkatini dağıtmamak adına oyuncakların dilediğinizde toplanabileceği bir dolap tasarımı da çalışma masasındaki işinizi kolaylaştırabilir. Ödevleri konusunda sadece yardıma ihtiyacı olduğunda yanında olun, sürekli eşlik etmeyin, bu onun sorumluluk bilincini arttıracak, kendisine güvenini artıracaktır. Diğer yandan ödevlerini yapabileceği ergonomik bir çalışma masası da ödev sürecinin kalitesini yükseltecektir” dedi.

Çocuklar ebeveyniyle oynamaya bayılır

Okula başladı diye çocuk oyunu terk mi edecek? Tabii ki hayır. Unutmayın ki çocuklar aileleriyle oyun oynamaya bayılır. Elbette yalnız yapacağı aktiviteler de var ama siz istediniz diye bale yapıp futbol oynamasın. Okuldaki aktiviteleri denemesine fırsat verin. İstemiyorsa hiçbirine katılmasın. Oyuncaklarıyla oynarken söyledikleri, yaptıkları size işaret verecektir. Dünyayı keşfederken yanında olmanız, doğru karar vermenizde etkili olacaktır. Onun odasını, yani kendi dünyasını kurarken kendisini geliştirmesine fırsat vermeniz mutlu, meraklı, başarılı olması için yapacaklarınızdan biri. Ancak her şartta onu sevdiğinizi göstermeniz, hayata karşı cesaretini artıracaktır.