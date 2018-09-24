Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 15.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Baki Komsuoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Efe Y. idaresindeki 34 BBE 092 plakalı lüks otomobil kavşak üzerinde ‘U’ dönüşü yapmak istediği sırada aynı istikamette gelen Halil M. idaresindeki 07 TCJ 54 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 BBR 092 plakalı otomobil kaza yerinden 50 metre uzaklığa savrularak yolun dışına çıktı. Bu sırada kazayı gören diğer sürücüler tarafından 112 acil yardım ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden sağlık ekiplerince 34 BBR 092 plakalı otomobilde bulunan Efe Y., Hazal A., ve 07 TCJ 54 plakalı otomobilde bulunan Halil M. ve Mehmet M.’nin ilk müdahaleleri yapıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.