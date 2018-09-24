Alınan bilgiye göre, Evren Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan ve klima  üretimi yapıldığı belirtilen 3 katlı fabrikada, yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, itfaiyeye  haber verdi.

Bunun üzerine, olay yerine Esenyurt ve çevre ilçelerden çok sayıda  itfaiye ekibi sevk edildi.

Üst katlarında çeşitli kimyasal maddeler bulunduğu bildirilen  fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri köpük ve söndürme solüsyonları ile  müdahalede bulundu.


Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.