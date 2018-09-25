Alınan bilgiye göre, otogarda iki taksici arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada aracından inen şüpheli, diğer taksideki 2 kişiyi silahla yaraladı.Yaralılardan biri taksiyle diğeri ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silah sesleri! Yaralılar var
25.09.2018 - 12:52 | Son Güncelleme: 25.09.2018 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silah sesleri duyuldu. İddiaya göre iki taksici arasında gerçekleşen silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, olay yerini şerit çekerek kapatırken, olay yeri inceleme çalışması devam ediyor.
Etiketler : 15 Temmuz Demokrasi Otogarı,İstanbul Otogarı,
581857 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/581857.aspx
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