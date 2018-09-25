Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kağıthane Eyüp Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kurs öğretmeni Azize Selen (35) ile birlikte direksiyon eğitimi alan Pınar Çalık (34) idaresindeki 34 YN 4592 plakalı otomobil, cadde üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, park halinde olan Hasan Çakmak (35) idaresindeki kamyonete çarptı. Çarpma sonucu savrulan otomobildeki Selen ve Çalık yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı Selen’i ambulansa götürdü. Araç içerisinde sıkışan Çalık ise vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartıldıktan sonra ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, kamyonet sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

TESADÜFEN KAZA YAPAN EŞİNİ GÖRDÜ

Öte yandan Çalık, kaza yaptıktan hemen sonra polis memuru olduğu iddia edilen eşinin de o caddeden geçtiği kaydedildi. Kaza yapan eşini gören polis de eşiyle birlikte hastaneye gitti. Tesadüfün bu kadarı da 'pes' dedirten olayda yaralanan Çalık'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Yoldan geliyordum, bayan dönemedi. Eğitim aracı zaten dönmeye çalıştı, vurunca ilk duvara girdi. Kadın öldü sandım o esnada tesadüfen eşi de buradan geçiyormuş. Baktı durdu ve ‘Bu benim eşim’ dedi. Yardımcı olup elimizden geleni yaptık. İtfaiyeyi ve polisi aradık. Eşiyle birlikte gitmiş” ifadelerini kullandı.

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Çakmak, "Park halinde duruyordum. Yola çıkacakken bir anda önüme çıktı. Sağa kaçtım ama kaçarken bana vurdu. Kendilerini tanıyordum. Direksiyon dersi alıyordu. Aniden önüme kırıp ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştı" dedi.

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.