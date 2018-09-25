Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde fırtına beklendiği bildirildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin  kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan kuvvetli esen rüzgarın sabah saatlerinden  itibaren şiddetini artırarak, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80  kilometre/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli  fırtına (70-100 kilometre/saat) bekleniyor.

Yetkililer, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi  beklenen fırtınanın meydana getirebileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi  ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.