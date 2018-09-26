Eminönü'ndeki Haliç Metro Köprüsü ayağı civarında denizin yüzeyinde bir ceset gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Deniz Polisi ekiplerince kıyıya getirilen cesedin 26 yaşındaki S.B'ye ait olduğu belirlendi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.
Haliç'te erkek cesedi bulundu
26.09.2018 - 01:20 | Son Güncelleme: 26.09.2018 - 01:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haliç'te denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.
Etiketler : haliç,ceset,
581918 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/581918.aspx
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