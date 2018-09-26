Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eminönü'ndeki Haliç Metro Köprüsü ayağı civarında denizin yüzeyinde bir ceset gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Deniz Polisi ekiplerince kıyıya getirilen cesedin 26 yaşındaki S.B'ye ait olduğu belirlendi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.