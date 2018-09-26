Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Liverpool kentinde yaşayan 70 yaşındaki Peter Cavanagh, 3 yıl önce yendiği yemek borusu kanseriyle yeniden mücadele etmek zorunda kaldı.

Omurgasını da etkileyen rahatsızlığı için röntgen çektiren adam, sonucu gördüğünde 50 yıllık eşi Tess ile birlikte gülmeye başladı.

Çünkü röntgen filminde 'cocker spaniel' cinsi bir köpeğin sureti gözüküyordu.

Görüntü hakkında şakalar yapan yaşlı adam, İngiltere gazetelerinde gündem oldu.

Peter Cavanagh, “Ailemle köpeğin cinsinin beagle mı, spaniel mı olduğunu tartıştık ama bence kesinlikle spaniel. Burnu tam olarak, kanserin vücudumu etkilediği yerde” dedi.

3 çocuğu ve 20’den fazla torunu olan adam, “Kanser hoş bir hastalık değil ancak gülümsemeye ve savaşmaya devam etmelisiniz. Umarım bu, bana benzer durumda olan insanların yüzüne bir gülümseme kondurur. Gülmeye devam etmelisiniz” ifadelerini de kullandı.