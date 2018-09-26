Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen’de 4 yılı aşkın süredir devam eden savaş insanların yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Deniz, kara ve hava ablukası altındaki ülkede ekonomi kötü bir duruma geldi ve yükselen fiyatlar ve gıda sıkıntısı nedeniyle insanlar çok büyük bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yemen’in başkenti Sana’da ailesi yiyecek alacak parayı bulamayan çocuklar açlık yüzünden Al Babaeen hastanesinde tedavi görüyor. Çocuğu hastanede tedavi gören Yemenli Zeed Al Kameel, "İbb eyaletinden geldim, kıtlık yüzünden 6 yaşındaki oğlumun kilosu 12 kilograma düştü, onun tedavi görmesini istiyorum" şeklinde konuştu. Yemen’de temel gıda maddelerinin yüzde 90’ı ve hemen hemen tüm ilaç ve yakıt ihtiyaçları ithalata dayanıyor. Bunların yüzde 70’i Hodeidah’dan ithal ediliyor. Kentteki çatışmanın patlak vermesinden bu yana, Yemen’deki malların tedariki durgunlaştı.







Beslenme ve Yetersiz Beslenme Bölümü Şefi Abdullah Ahmed, Yemen’deki çeşitli bölgelerin ciddi kıtlık ve yetersiz beslenme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Ahmed, "Yemen kıtlık konusunda zirveye yerleşti, savaş insanları kötü etkiledi. Daha önce Ramiah ve Hudeyde gibi belli bölgelerde olan kıtlık ve dengesiz beslenme tüm Yemen’e yayıldı" dedi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Mark Lowcock, Yemen insanların yaşamını tehdit eden ekonomik kriz ve savaş yüzünden ciddi bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu. Lowcock, BM Güvenlik Konseyi’ne son haftalarda durumun endişe verici bir şekilde kötüleştiğini söyledi.







Lowcock, "Yemen’de 29 milyon kişiden çocuklar da dahil 18 milyonu açlık tehdidi altında, 8 milyondan fazlası da çok ciddi bir şekilde açlık sıkıntısı çekiyor. Bu Yemen’de insanların bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğini bilmedikleri ve acil gıda yardımına ihtiyaçları var anlamına geliyor" dedi. Lowcock, Yemen’deki savaşın tüm taraflarına Yemen’de tedavi edilemeyen hastalıkların yurt dışında tedavi edilebilmesi için hava köprüsü açılması dahil olmak üzere sıkıntılı meselelere çözümler bulmalarını istedi. Tarafların BM arabuluculuğu ile müzakere için çaba göstermeleri gerektiğini söyleyen Lowcock, tarafların barışa doğru olumlu bir çözüm için çalışmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.



