Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman merkez Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan Kehribar Çay Evi’nde çarşamba günleri kurulan tespih pazarı, Türkiye’nin dört bir yanından müşterilerin akınına uğruyor. Tespih severleri bir araya getiren pazarda, bazı tespihlerin fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Bazı vatandaşların ev ve arabalarıyla takas ettiği tespihler 200 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Pazarda, 50 TL’ye de tespih bulunuyor.

“Göz zevkimize göre alıyoruz”

Haftanın bir günü toplandıklarını belirten müşteri Özcan Atsat, “Bir yıldır tespih hastalığı bize de bulaştı. Çeşitli illerden ve ilçelerden gelen var. İstanbul, Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa’dan gelip de toptan satış yapanlar var. Biz de göz zevkimize göre alıyoruz. Tespih stres dağıtan bir şeydir. Tespihlerin arasında farklı farklı maddeler var ve bunlar da kendi aralarında şifa dağıtan ürünler var. Sıkma, zar Osmanlılarındır. Hepatit hastalarına bire bir geliyormuş. Damlalar ise, bronşit, astım, guatr gibi ve pıhtılaşmış kanlara iyi gelirmiş. Şu an benim boynum da bir tane var, sürekli takıyorum” dedi.